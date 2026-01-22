Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Печень в семье отродясь никто не ел — салат «Ходовой» все изменил: невероятно вкусно и бюджетно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Раньше печень у нас дома всегда обходили стороной. Как ни готовь — «не люблю», и все тут. Но стоило один раз сделать этот салат «Ходовой», как тарелка исчезла за считаные минуты, а муж потом еще и добавки попросил. Теперь готовлю часто — простой, сытный и очень удачный вариант, когда хочется чего-то по-настоящему вкусного и домашнего.

Ингредиенты: говяжья печень — 600 г, соевый соус — 50 мл, горчица — 1 ч. л., чеснок — 3 зубчика, морковь — 2 шт., лук репчатый — 2 шт., маринованные огурцы — 2–3 шт., майонез — по вкусу, растительное масло — для жарки, черный перец — по вкусу.

Как готовлю: печень тщательно очищаю от пленок и режу тонкой соломкой. Заливаю соевым соусом и оставляю минут на 15 — так она становится мягкой и совсем не горчит. Лук нарезаю кубиками, морковь тру на крупной терке. Обжариваю лук до прозрачности, добавляю морковь и прогреваю пару минут. На отдельной сковороде быстро обжариваю печень — буквально 3–4 минуты, чтобы осталась сочной. В самом конце добавляю чеснок и горчицу, перемешиваю и снимаю с огня. Огурцы режу тонкой соломкой. В миске соединяю печень, зажарку и огурцы, добавляю майонез и черный перец. Перемешиваю и даю салату настояться 15–20 минут.

Ранее мы делились рецептом винегрета, который понравится всем. Добавьте этот ингредиент и посмотрите на салат по-новому.

Проверено редакцией
