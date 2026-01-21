Такая трансформация винегрета понравится всем: добавьте этот ингредиент и посмотрите на салат по-новому

Такая трансформация винегрета понравится всем: добавьте этот ингредиент и посмотрите на салат по-новому

Этот винегрет я однажды сделала на пробу, а теперь готовлю так постоянно. Стоило добавить всего один ингредиент — и привычный салат заиграл совершенно иначе. Слабосолёная сельдь делает вкус глубже, насыщеннее и намного интереснее. Овощи остаются мягкими и сладковатыми, квашеная капуста даёт лёгкую кислинку, а рыба объединяет всё в по-настоящему гармоничное блюдо. Такой винегрет с удовольствием едят даже те, кто раньше относился к нему прохладно.

Ингредиенты: отварная свёкла — 3 шт., отварной картофель — 4 шт., отварная морковь — 2 шт., филе слабосолёной сельди — 1 шт., квашеная капуста — 200 г, солёные огурцы — 3 шт., зелёный горошек — 150 г, красный лук — ½ шт., укроп — ½ пучка. Для заправки: нерафинированное подсолнечное масло — 3 ст. л., дижонская горчица — 1 ч. л., чёрный перец — ½ ч. л., соль — по необходимости.

Приготовление: отварные овощи нарежьте аккуратными кубиками. Свёклу отдельно слегка сбрызните маслом — так она не окрасит остальные ингредиенты. Сельдь нарежьте небольшими кусочками, солёные огурцы — кубиками, лук — тонкими полукольцами. Соедините овощи, добавьте квашеную капусту, горошек, сельдь и мелко нарезанный укроп. Для заправки смешайте масло с горчицей и перцем. Полейте салат, аккуратно перемешайте и дайте настояться 10–15 минут.

Ранее мы делились рецептом ленивых пельменей для самых занятых. Без лепки и возни, а сочнее классических из-за подливы.