Ленивые пельмени для самых занятых: без лепки и возни, а сочнее классических из-за подливы

Ленивые пельмени без лепки: когда совсем нет сил и времени раскатывать и стоять у плиты. Получается сытно, по-домашнему и даже вкуснее обычных. Никаких сложных форм: фарш — шариками, тесто — кляром, а дальше все томится в ароматной подливе. Минимум усилий, максимум удовольствия.

Начинка: мясной фарш — 300–400 г, лук — 1 шт., вода или бульон — 100 мл, соль и перец — по вкусу. Лук мелко натираем или измельчаем в блендере, смешиваем с фаршем, добавляем воду, соль и перец. Масса должна получиться сочной. Формируем небольшие круглые шарики размером с грецкий орех.

Кляр (вместо теста): мука — 300 г, вода — 125 мл, яйцо — 1 шт., соль — 1/2 ч. л., растительное масло — 1 ст. л. Все ингредиенты смешиваем до однородного, довольно густого кляра — он должен хорошо держаться на фарше. Каждый шарик фарша обмакиваем в кляр, чтобы он полностью покрыл мясо. Это и есть «ленивое тесто» — ничего лепить не нужно.

Подлива: лук — 1 шт., морковь — 1 шт., острый перец — по вкусу, чеснок — 2-3 зубчика, растительное масло — 2 ст. л., томатное пюре или соус — 100 г, соль и перец — по вкусу. Лук и морковь обжариваем до мягкости, добавляем чеснок и острый перец, затем томатный соус, соль и перец. Вливаем немного воды, чтобы получилась насыщенная подлива.

Выкладываем ленивые пельмени в соус, накрываем крышкой и тушим на слабом огне 25–30 минут, аккуратно переворачивая. В итоге получаются невероятно сочные пельмени в мягкой оболочке, пропитанные соусом. Вся семья ест с удовольствием — и никто не верит, что это «ленивый» вариант.

