03 марта 2026 в 17:00

Пельмени больше не варю, отправляю из морозилки в духовку — с грибами и сыром они в сто раз вкуснее

Фото: D-NEWS.ru
Выкладываю пельмени в форму и отправляю в духовку — потрясный ленивый ужин спасает в занятые вечера. Беру замороженные пельмени, грибы, сметану и сыр — и готовлю сытную запеканку, которая не требует стояния у плиты. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или когда совсем нет сил. Его необычность в том, что пельмени запекаются под яично-сметанной заливкой с грибами и сырной шапкой, превращаясь в совершенно новое, изысканное блюдо. Получается обалденная вкуснятина: румяная, золотистая корочка, а под ней — сочные пельмени, пропитанные сливочным соусом, ароматные грибы и тягучий расплавленный сыр. Пока ужин готовится в духовке, можно спокойно отдохнуть.

Для приготовления вам понадобится: 400 г пельменей (замороженных), 200 г шампиньонов, 2 яйца, 2 ст. ложки сметаны, 150 г твердого сыра, 2 ст. ложки растительного масла, соль, перец, зелень по вкусу. Духовку разогрейте до 200 °C. Грибы нарежьте пластинами, сыр натрите. Яйца смешайте со сметаной, солью и перцем. Форму смажьте маслом, выложите пельмени одним слоем, сверху распределите грибы, залейте яично-сметанной смесью и посыпьте сыром. Запекайте 35–40 минут до золотистой корочки. Подавайте с зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Мария Левицкая
М. Левицкая
