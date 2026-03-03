Зимняя Олимпиада — 2026
Постный ужин за 20 минут — быстро, вкусно и сытно: простые рецепты на каждый день

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Постное меню не означает долгого стояния у плиты. Даже уставшие после работы можно приготовить сытный ужин за 20 минут, используя замороженные овощи, консервированные бобовые и готовые крупы. Правильные специи и соусы превращают простые продукты в ароматные блюда, а минимальная обработка экономит время и силы.

Быстрые идеи:

Овощная сковорода с тофу: нарежьте перец, морковь, брокколи и тофу, обжарьте на масле, добавьте соевый соус, чеснок и имбирь. Подавайте с рисом или лапшой.

Крем-суп из тыквы с кокосовым молоком: запеките тыкву и лук, взбейте с кокосовым молоком и специями. Можно использовать замороженную тыкву для экономии времени.

Постные бургеры: размятую консервированную фасоль смешайте с панировочными сухарями, луком и специями, обжарьте лепешки, соберите с булочками, салатом и помидорами.

Рататуй из замороженных овощей: тушите смесь брокколи, моркови и стручковой фасоли в томатном соусе с травами, подавайте с чесночными гренками.

Салат с киноа: отварите крупу, добавьте огурец, авокадо, зелень, заправьте лимонным соком с оливковым маслом.

Главный принцип — минимальная обработка и правильный подбор ингредиентов. Даже простые продукты можно превратить в быстрый, вкусный и питательный постный ужин, который порадует семью каждый день.

Ранее сообщалось, что этот десерт — настоящая находка, когда хочется чего-то красивого и вкусного без лишних хлопот. Готовится он на плите и в холодильнике, а выглядит так эффектно, будто куплен в хорошей кондитерской. Нежный творожный слой и насыщенный шоколад создают идеальное сочетание.

Проверено редакцией
ужины
рецепты
советы
идеи
Марина Макарова
М. Макарова
