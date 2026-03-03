Зимняя Олимпиада — 2026
Эту лазанью готовлю постоянно! Добавляю цукини и тыкву для нереальной нежности

Фото: D-NEWS.ru
Эта лазанья доказывает, что сытное блюдо может быть легким! Запеченные овощи вместо тяжелого мясного соуса и нежный сырный крем создают гармоничный вкус, который покоряет сразу же. Каждый слой такой лазаньи раскрывается по-новому.

2 средних цукини и 300 г тыквы нарезаю тонкими слайсами и запекаю 20 минут при 200°С. 500 г куриного фарша обжариваю с 200 г томатного соуса. Для сырного соуса взбиваю 2 яйца с 200 г рикотты и 150 г греческого йогурта. Собираю лазанью в форме: слой запеченных овощей, затем листы лазаньи, куриный фарш, оба соуса и 150 г тертой моцареллы. Повторяю слои и выпекаю 20 минут при 180°С до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

