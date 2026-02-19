Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 12:02

Минтай получается как дорогая рыба — готовлю с луком, помидорами и интересным соусом. Превращаем бюджетную рыбку в ресторанный шедевр

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот способ приготовления навсегда меняет отношение к минтаю. В духовке он пропитывается соками, становится нежным, сочным и по вкусу напоминает дорогую белую рыбу. Минимум усилий — и на столе ресторанный результат из самых доступных продуктов. Ароматный лук, сочные помидоры, легкая цитрусовая нотка апельсина и соевый соус делают вкус глубже и богаче. Рыба буквально тает во рту и отлично сочетается с любым гарниром.

Ингредиенты: филе минтая — 3 крупных куска, лук — 3 шт., помидоры — 2 шт., соль — 2 ч. л., сухая горчица — 2 ч. л., черный перец — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., орегано — 1 ч. л., прованские травы — 1 ч. л., соевый соус — 2 ст. л., апельсиновый сок — 100 мл, растительное масло — 2–3 ст. л.

Филе минтая складывают в плотный пакет, добавляют соль, специи, соевый соус и растительное масло. Пакет завязывают и хорошо встряхивают, чтобы маринад равномерно распределился. Оставляют рыбу мариноваться на 30 минут. Лук нарезают крупными кольцами, помидоры — дольками. В глубокую форму для запекания выкладывают сначала лук, затем помидоры, сверху размещают кусочки рыбы и поливают апельсиновым соком. Форму накрывают фольгой и отправляют в духовку, разогретую до 190 °C, на 35 минут. За 5–7 минут до готовности фольгу снимают, чтобы появилась легкая румяная корочка.

Ранее мы делились рецептом из банки горошка и свеклы. Хит из самых обычных продуктов.

Проверено редакцией
Читайте также
Больше не жарю минтай с луком, готовлю под соусом тартар: рыбу не узнать — обалденное горячее
Общество
Больше не жарю минтай с луком, готовлю под соусом тартар: рыбу не узнать — обалденное горячее
Пирог с капустой и яйцом на Масленицу — готовим сытную классику за 40 минут
Семья и жизнь
Пирог с капустой и яйцом на Масленицу — готовим сытную классику за 40 минут
Луковые блины: понравятся даже тем, кто не любит лук! Готовим за 20 минут
Семья и жизнь
Луковые блины: понравятся даже тем, кто не любит лук! Готовим за 20 минут
Закуска на помидорах: фасолевый паштет с грецкими орехами и чесноком. Постный сытный изысканный рецепт за 15 минут
Общество
Закуска на помидорах: фасолевый паштет с грецкими орехами и чесноком. Постный сытный изысканный рецепт за 15 минут
Готовим куриную печень так, что закачаешься: карамельная в томате — нежно, сочно и очень вкусно
Общество
Готовим куриную печень так, что закачаешься: карамельная в томате — нежно, сочно и очень вкусно
минтай
простой рецепт
лук
помидоры
соевый соус
рыба
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тренер развеял популярный миф о блинах
В Госдуме высказались о желании Армении заменить Россию в управлении ж/д
Усольцевым отправляли послания с помощью БПЛА
RT провел двухдневный образовательный форум
В США нашли способ справиться с цензурой в Европе
Песков высказался о позиции Мединского по переговорам в Женеве
Почему не работает WhatsApp 19 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Песков объяснил, когда Кремль озвучит дату новых переговоров по Украине
Песков успокоил мир словами о плановых учениях с Ираном
«Задира, живущий по понятиям»: подросток устроил поножовщину из-за игры?
ВСУ потеряли за сутки более 300 дронов в попытках атаковать Россию
В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков прояснил ситуацию с местом следующих переговоров по Украине
Педиатр ответила, от чего зависит продолжительность жизни
В МВД раскрыли число предотвращенных нападений в школах России
Юрист дал совет, как вернуть деньги за бесполезные курсы
ВСУ потеряли более 1 тыс. военных в зоне СВО за сутки
Россияне получат больше возможностей для путешествий в Европу
Появилось видео с последствиями сильнейшего за зиму снегопада в Москве
Стало известно о грядущей проверке фитнес-клубов по всей России
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.