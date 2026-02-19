Минтай получается как дорогая рыба — готовлю с луком, помидорами и интересным соусом. Превращаем бюджетную рыбку в ресторанный шедевр

Этот способ приготовления навсегда меняет отношение к минтаю. В духовке он пропитывается соками, становится нежным, сочным и по вкусу напоминает дорогую белую рыбу. Минимум усилий — и на столе ресторанный результат из самых доступных продуктов. Ароматный лук, сочные помидоры, легкая цитрусовая нотка апельсина и соевый соус делают вкус глубже и богаче. Рыба буквально тает во рту и отлично сочетается с любым гарниром.

Ингредиенты: филе минтая — 3 крупных куска, лук — 3 шт., помидоры — 2 шт., соль — 2 ч. л., сухая горчица — 2 ч. л., черный перец — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., орегано — 1 ч. л., прованские травы — 1 ч. л., соевый соус — 2 ст. л., апельсиновый сок — 100 мл, растительное масло — 2–3 ст. л.

Филе минтая складывают в плотный пакет, добавляют соль, специи, соевый соус и растительное масло. Пакет завязывают и хорошо встряхивают, чтобы маринад равномерно распределился. Оставляют рыбу мариноваться на 30 минут. Лук нарезают крупными кольцами, помидоры — дольками. В глубокую форму для запекания выкладывают сначала лук, затем помидоры, сверху размещают кусочки рыбы и поливают апельсиновым соком. Форму накрывают фольгой и отправляют в духовку, разогретую до 190 °C, на 35 минут. За 5–7 минут до готовности фольгу снимают, чтобы появилась легкая румяная корочка.

