Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 10:50

«Копченые» куриные крылышки в чайном маринаде с соевым соусом — вкус как с мангала

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти крылышки получаются настолько ароматными и румяными, что их разбирают первыми. Чайный маринад с соевым соусом даёт эффект лёгкого копчения и насыщенный вкус — будто готовили на углях. Мясо выходит сочным внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Отличный вариант для ужина, компании друзей или выходных на даче.

Ингредиенты: куриные крылышки — 1,5 кг, чёрный чай — 3 ст. л. с горкой, кипяток — около 1 л, соевый соус — 4–5 ст. л., соль — по вкусу, специи — по вкусу.

Приготовление: крылышки разрезают на три части, кончики откладывают для бульона. Чай заливают кипятком, добавляют специи и дают настояться и остыть. В тёплый маринад вливают соевый соус, выкладывают крылья, перемешивают и оставляют минимум на 2–3 часа, лучше на ночь в холодильнике. Перед запеканием удаляют чаинки, при необходимости слегка подсаливают. Готовят в духовке при 200 °C, под грилем при 180 °C с конвекцией или на мангале до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом соуса «Паприкаш». Идет везде — даже на бутерброд: вкуснятина жарится очень просто на сковороде.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо классических сырников готовлю соленые со сметанной заливкой: сочетание вкусов — на высоте
Общество
Вместо классических сырников готовлю соленые со сметанной заливкой: сочетание вкусов — на высоте
Творожно-апельсиновое печенье: нежное, ароматное, с цитрусовой свежестью. Готовится быстро, тает во рту. Идеально к чаю или кофе!
Общество
Творожно-апельсиновое печенье: нежное, ароматное, с цитрусовой свежестью. Готовится быстро, тает во рту. Идеально к чаю или кофе!
Вкуснятина из обычного фарша: биточки с грибами в сухарях подойдут даже как праздничное блюдо
Общество
Вкуснятина из обычного фарша: биточки с грибами в сухарях подойдут даже как праздничное блюдо
Самый простой рецепт крылышек как в KFC: нужны кефир, мука и специи
Общество
Самый простой рецепт крылышек как в KFC: нужны кефир, мука и специи
Если нужен быстрый ужин — глазированные крылышки, которые сметают со стола
Общество
Если нужен быстрый ужин — глазированные крылышки, которые сметают со стола
крылышки
курица
простой рецепт
маринады
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появилась собственная вакцина от опасного вируса
Ветеринар объяснил, почему кошки так часто манипулируют людьми
Почему не работает WhatsApp 4 февраля: где сбои в России, полная блокировка
Анджелина Джоли обвинила Николь Кидман в «воровстве»
Назван богатейший человек в истории
В Европе испугались маневров российских спутников на орбите
Застрявшие на оторванной льдине рыбаки попали на видео
ИБ-эксперт высказался об идее мониторинга соцсетей подростков
Стоматолог рассказала, кто может заразиться кариесом от поцелуев
В Вашингтоне обеспокоились последними перестановками в элитах КНР
Телефон погибшего в крушении поезда всю ночь звонил его родным
Воробьев показал редкие кадры семейной прогулки
Сотрудники ФСБ нагрянули к завлабораторией научного центра «Вектор»
Алиев и Пашинян отметили прогресс в нормализации двусторонних отношений
Стало известно, зачем Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия
Политолог раскрыл, что ускоряет крах Украины
«Одноклассники» расскажут пользователям об онкологических заболеваниях
«Дикий Запад»: европейский наемник оценил ситуацию на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 февраля: где сбои в России
Таможенники изъяли более 120 кг марихуаны на 200 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.