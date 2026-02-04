«Копченые» куриные крылышки в чайном маринаде с соевым соусом — вкус как с мангала

Эти крылышки получаются настолько ароматными и румяными, что их разбирают первыми. Чайный маринад с соевым соусом даёт эффект лёгкого копчения и насыщенный вкус — будто готовили на углях. Мясо выходит сочным внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Отличный вариант для ужина, компании друзей или выходных на даче.

Ингредиенты: куриные крылышки — 1,5 кг, чёрный чай — 3 ст. л. с горкой, кипяток — около 1 л, соевый соус — 4–5 ст. л., соль — по вкусу, специи — по вкусу.

Приготовление: крылышки разрезают на три части, кончики откладывают для бульона. Чай заливают кипятком, добавляют специи и дают настояться и остыть. В тёплый маринад вливают соевый соус, выкладывают крылья, перемешивают и оставляют минимум на 2–3 часа, лучше на ночь в холодильнике. Перед запеканием удаляют чаинки, при необходимости слегка подсаливают. Готовят в духовке при 200 °C, под грилем при 180 °C с конвекцией или на мангале до румяной корочки.

