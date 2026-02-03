Соус «Паприкаш» идет везде — даже на бутерброд: вкуснятина жарится очень просто на сковороде

Этот соус — настоящая палочка-выручалочка: ароматный, насыщенный и настолько вкусный, что его хочется есть просто с хлебом. Готовится быстро на сковороде, а подходит почти к любому блюду — от пасты до картошки. Соус «Паприкаш» получается густым, ярким и очень домашним: сладкий перец, спелые помидоры, чеснок и лёгкая остринка чили создают идеальный баланс вкуса.

Ингредиенты: чеснок - 3–5 зубчиков, красный сладкий болгарский перец - 1 большой, помидоры - 4–5 шт., базилик или петрушка, перец чили 1/2 стручка, оливковое масло, сахар, соль, молотый чёрный перец.

Приготовление: в разогретом оливковом масле слегка обжаривают измельчённый чеснок, добавляют мелко нарезанный сладкий перец и прогревают до мягкости. Помидоры очищают от кожицы, нарезают и отправляют в сковороду вместе с чили. Соус кипятят несколько минут, приправляют солью, сахаром и чёрным перцем, в самом конце добавляют рубленую зелень. Подают к пасте, пельменям, вареникам, картофелю или просто намазывают на хлеб.

