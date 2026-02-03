Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 18:45

Соус «Паприкаш» идет везде — даже на бутерброд: вкуснятина жарится очень просто на сковороде

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот соус — настоящая палочка-выручалочка: ароматный, насыщенный и настолько вкусный, что его хочется есть просто с хлебом. Готовится быстро на сковороде, а подходит почти к любому блюду — от пасты до картошки. Соус «Паприкаш» получается густым, ярким и очень домашним: сладкий перец, спелые помидоры, чеснок и лёгкая остринка чили создают идеальный баланс вкуса.

Ингредиенты: чеснок - 3–5 зубчиков, красный сладкий болгарский перец - 1 большой, помидоры - 4–5 шт., базилик или петрушка, перец чили 1/2 стручка, оливковое масло, сахар, соль, молотый чёрный перец.

Приготовление: в разогретом оливковом масле слегка обжаривают измельчённый чеснок, добавляют мелко нарезанный сладкий перец и прогревают до мягкости. Помидоры очищают от кожицы, нарезают и отправляют в сковороду вместе с чили. Соус кипятят несколько минут, приправляют солью, сахаром и чёрным перцем, в самом конце добавляют рубленую зелень. Подают к пасте, пельменям, вареникам, картофелю или просто намазывают на хлеб.

Ранее мы делились рецептом вкусного салата в порционных розетках. «Воздушный» — лёгкий, нежный и очень эффектный.

Проверено редакцией
Читайте также
Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество
Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Рассол от горошка выливать перестала — нашла ему идеальное применение: мой гениальный лайфхак
Общество
Рассол от горошка выливать перестала — нашла ему идеальное применение: мой гениальный лайфхак
Вместо бургеров и шаурмы: пита — новая любовь. Кармашки с картошкой и ветчиной — просто и вкусно
Общество
Вместо бургеров и шаурмы: пита — новая любовь. Кармашки с картошкой и ветчиной — просто и вкусно
Куриные кусочки в кляре с азиатским соусом: новый взгляд на курицу с вау-заливкой
Общество
Куриные кусочки в кляре с азиатским соусом: новый взгляд на курицу с вау-заливкой
Паста по-домашнему, но с изюминкой — фарш, томленный в винном соусе
Семья и жизнь
Паста по-домашнему, но с изюминкой — фарш, томленный в винном соусе
соус
перец
простой рецепт
помидоры
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин сделал прогноз об инфляции к концу года
Путин объяснил замедление темпов роста ВВП
Жестокое убийство ребенка, угрозы НАТО, обстановка в Белгороде: что дальше
Напавшему на уфимскую школу мальчику оказали психологическую помощь
Путин рассказал об инфляции по итогам года
Путин подвел итоги 2025 года по ВВП
Защитила сына ножом для колбасы: актриса Артамонова оказалась под статьей
Рютте раскрыл, где закупаются 90% всех ракет для ПВО Украины
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге
В файлах Эпштейна обнаружили мем с Лениным
Карин опроверг слухи об изменении границ Казахстана
Россиянам рассказали, почему нельзя выбрасывать банковские карты
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика обвинил во всем журналистов
«Человек проигрывает»: военэксперт объяснил, почему ИИ воюет лучше людей
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве мальчика из Петербурга
«Вполне адекватный»: соседка рассказала о подозреваемом в убийстве мальчика
Что значат номера АМР, ЕКХ в России: связь с властями, почему изымают
Россиянам рассказали, как проверить здоровье сердца в домашних условиях
Назван предполагаемый срок по делу об убийстве мальчика в Петербурге
Российский гонщик показал рекордный результат в Турции
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.