Хрустящая курица с грибным соусом — румяная, под сливочной «шапкой»

Если хочется, чтобы курочка была с хрустящей корочкой и вкусным соусом — этот вариант точно для вас. Мясо получается сочным внутри, румяным снаружи, а сливочно-грибной соус подаётся сверху — красиво и очень вкусно. Отличный вариант для ужина с пастой, рисом или картофелем. Румяно, сочно и по-настоящему по-домашнему.

Ингредиенты: куриная грудка — по необходимости, сливки — 200 мл, шампиньоны — 200 г, томатная паста — 1–2 ст. л., тёртый сыр — 80–100 г, панировочные сухари — для обсыпки, соль и перец — по вкусу, растительное масло — для жарки, гарнир — по желанию.

Куриную грудку солят, перчат, обваливают в панировочных сухарях и запекают в духовке или аэрогриле при 180 °C около 15-20 минут до румяной корочки. Пока готовится курица, на сковороде обжаривают грибы до золотистости, добавляют сливки, томатную пасту и сыр, приправляют солью и перцем и прогревают до густого соуса.

Готовую курицу выкладывают на тарелку, сверху поливают горячим сливочно-грибным соусом и сразу подают с любимым гарниром.

