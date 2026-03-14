Эти шампиньоны в сметане — мой главный кулинарный аргумент на все случаи. 20 минут — и на столе соус к стейку или горячая закуска

Это блюдо — настоящий хамелеон на вашей кухне. В один день эти нежные шампиньоны в бархатном сметанном соусе с ноткой муската могут выступить изысканным дополнением к сочному стейку. В другой — стать главным героем ужина в компании картофельного пюре или пасты.

Что понадобится

Шампиньоны свежие — 500 г, лук репчатый — 1 крупная головка (около 150 г), чеснок — 2 зубчика, масло растительное для жарки — 2 ст. л., масло сливочное — 20 г, сметана 20% — 200 г, бульон (овощной, куриный) или вода — 100 мл, мука пшеничная — 1 ч. л. с горкой, соевый соус — 1 ст. л., мускатный орех молотый — 1 щепотка, соль, перец черный свежемолотый — по вкусу, зелень для подачи.

Как я его готовлю

Грибы тщательно очищаю сухой или слегка влажной бумажной салфеткой, срезаю кончики ножек. Нарезаю шампиньоны пластинами толщиной около 4–5 мм. В широкой сковороде с толстым дном разогреваю смесь растительного и сливочного масла. Выкладываю грибы одним слоем и обжариваю на сильном огне 8–10 минут, периодически помешивая, пока не выпарится весь выделившийся сок и ломтики не покроются красивым золотистым загаром.

Лук мелко рублю, чеснок пропускаю через пресс. К обжаренным грибам добавляю лук, уменьшаю огонь до среднего и готовлю еще 4–5 минут до мягкости и легкой прозрачности лука. Вливаю соевый соус, перемешиваю и прогреваю минуту. В отдельной пиале смешиваю сметану, муку и бульон (воду) до абсолютно однородного состояния без комочков, добавляю щепотку соли, мускатный орех и чеснок.

Заливаю этой смесью содержимое сковороды, аккуратно перемешиваю. После закипания сразу убавляю огонь до минимума и томлю, помешивая, буквально 2–3 минуты — соус должен загустеть до консистенции жирных сливок. Сразу снимаю с огня, пробую и при необходимости корректирую вкус солью и свежемолотым перцем. Подаю горячим, посыпав свежей зеленью.

