04 апреля 2026 в 07:45

Два пирога на скорую руку: сладкий творожный и с грибами — вкусно и просто

Готовим два пирога-выручалки — сладкий и с грибами. Когда нужно быстро что-то испечь к чаю или на ужин, эти два пирога всегда выручают. Минимум действий — и на столе уже ароматная выпечка: один вариант сытный, второй — нежный и сладкий.

Пирог с грибами. Ингредиенты: грибы — 300 г, луковица, яйца — 3 шт., кефир — 300 мл, мука — 200 г, разрыхлитель, растительное масло, соль и перец. Приготовление: грибы с луком нарежьте и обжарьте до мягкости. Отдельно смешайте яйца, кефир и масло, добавьте муку с разрыхлителем и замесите жидкое тесто. В форму выложите грибную начинку, залейте тестом и выпекайте при 180 °C около 40 минут до румяной корочки.

Сладкий творожный пирог. Ингредиенты: творог — 300 г, яйца — 3 шт., сахар — 110 г, мука — 200 г, разрыхлитель, растительное масло, ваниль. Приготовление: творог смешайте с яйцами, сахаром и ванилью до однородной массы, добавьте масло и муку с разрыхлителем. Вылейте тесто в форму и выпекайте при 180 °C около 35 минут до готовности и легкой золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
