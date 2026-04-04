Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 07:48

Железнодорожник раскрыл основные версии крушения поезда под Ульяновском

Эксперт Куликов: усталость металла могла привести к сходу поезда под Ульяновском

Семь вагонов пассажирского поезда № 302 Москва —Челябинск сошли с рельсов в районе станции Бряндино в Ульяновской области Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Излом рельса, из-за которого произошел сход пассажирского поезда в Ульяновской области, мог произойти как из-за усталости металла, так и в связи со скрытыми производственными дефектами, заявил председатель межрегионального профсоюза железнодорожников Евгений Куликов. По его словам, которые приводит MK.RU, он также мог случиться из-за условий эксплуатации, перепада температур или внешнего воздействия.

Есть специальное оборудование и техника, а также методы прогнозирования остаточного ресурса. Хотя всегда может быть 1% из 100%, когда специалисты не успевают обнаружить образовавшуюся микроскопическую трещину или расслоение, и в этот момент там как раз проходит поезд, — объяснил Куликов.

Между тем губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что пассажиров поезда, участвовавших в эвакуации людей из перевернувшихся вагонов в Ульяновской области, обязательно поощрят наградами. Глава региона выразил признательность всем, кто помогал пострадавшим на месте происшествия, особо отметив земляков, находившихся в разбившемся составе.

Общество
пассажирские поезда
Ульяновская область
крушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.