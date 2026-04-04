Железнодорожник раскрыл основные версии крушения поезда под Ульяновском

Излом рельса, из-за которого произошел сход пассажирского поезда в Ульяновской области, мог произойти как из-за усталости металла, так и в связи со скрытыми производственными дефектами, заявил председатель межрегионального профсоюза железнодорожников Евгений Куликов. По его словам, которые приводит MK.RU, он также мог случиться из-за условий эксплуатации, перепада температур или внешнего воздействия.

Есть специальное оборудование и техника, а также методы прогнозирования остаточного ресурса. Хотя всегда может быть 1% из 100%, когда специалисты не успевают обнаружить образовавшуюся микроскопическую трещину или расслоение, и в этот момент там как раз проходит поезд, — объяснил Куликов.

Между тем губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что пассажиров поезда, участвовавших в эвакуации людей из перевернувшихся вагонов в Ульяновской области, обязательно поощрят наградами. Глава региона выразил признательность всем, кто помогал пострадавшим на месте происшествия, особо отметив земляков, находившихся в разбившемся составе.