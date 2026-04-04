Москвичей предупредили о затяжном периоде холодов и дождей

Столицу ожидает резкая смена погоды и наступление длительного периода ненастья, который начнется уже в ближайшее воскресенье, 5 апреля, сообщила агентству РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. На смену погожим дням придут тучи и заметное похолодание.

С воскресенья стартует затяжной период холодной и дождливой погоды в Москве. В последний день выходных ожидается облачность, дожди и около 7–9 градусов тепла. В понедельник также ожидаются осадки, — рассказала Паршина.

Синоптик отметила, что неустойчивый характер апрельской погоды приведет к затяжным осадкам, которые, по предварительным прогнозам, задержатся в регионе как минимум на всю следующую неделю. Прогноз на завершение выходных и начало рабочей пятидневки обещает быть пасмурным и сырым.

Ранее метеоролог Александр Сергеев заявил, что москвичи и жители европейской территории России уже в ближайшие дни могут столкнуться с так называемой «циклонической депрессией». По его словам, это означает, что в регионах Центральной России ожидаются дожди, пасмурная и туманная погода. Он уточнил, что возможны также аномалии вроде ливней и града.