И как оладьи, и как сырники: сырные ПП-блинчики — сытный и полезный завтрак, который не вредит фигуре

Эти блинчики — настоящая находка для тех, кто хочет есть вкусно и при этом держать себя в форме. Нежные, с лёгкой сырной тягучестью и приятной текстурой, они отлично насыщают и надолго избавляют от чувства голода.

Готовятся быстро, из простых продуктов, а результат получается ничуть не хуже привычной выпечки. Отличный вариант для завтрака или полезного перекуса в первой половине дня.

Ингредиенты: твёрдый сыр — 120–130 г (45–50%), натуральный йогурт — 3 ст. л., творог — 180 г, кефир — 40 мл, рисовая мука — 6 ст. л., яйца — 2 шт., разрыхлитель — 1/2 ч. л., соль и перец — по вкусу.

Все ингредиенты соединяют в одной миске: яйца, творог, йогурт, кефир, муку, разрыхлитель, специи и тёртый сыр. Массу тщательно перемешивают до однородности. Из получившегося теста формируют блинчики и обжаривают на сковороде с двух сторон примерно по 3–4 минуты до румяной корочки.

Подавать лучше с овощами или свежей зеленью — так блюдо становится ещё полезнее и сбалансированнее.

