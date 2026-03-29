29 марта 2026 в 17:15

И как оладьи, и как сырники: сырные ПП-блинчики — сытный и полезный завтрак, который не вредит фигуре

Фото: D-NEWS.ru
Эти блинчики — настоящая находка для тех, кто хочет есть вкусно и при этом держать себя в форме. Нежные, с лёгкой сырной тягучестью и приятной текстурой, они отлично насыщают и надолго избавляют от чувства голода.

Готовятся быстро, из простых продуктов, а результат получается ничуть не хуже привычной выпечки. Отличный вариант для завтрака или полезного перекуса в первой половине дня.

Ингредиенты: твёрдый сыр — 120–130 г (45–50%), натуральный йогурт — 3 ст. л., творог — 180 г, кефир — 40 мл, рисовая мука — 6 ст. л., яйца — 2 шт., разрыхлитель — 1/2 ч. л., соль и перец — по вкусу.

Все ингредиенты соединяют в одной миске: яйца, творог, йогурт, кефир, муку, разрыхлитель, специи и тёртый сыр. Массу тщательно перемешивают до однородности. Из получившегося теста формируют блинчики и обжаривают на сковороде с двух сторон примерно по 3–4 минуты до румяной корочки.

Подавать лучше с овощами или свежей зеленью — так блюдо становится ещё полезнее и сбалансированнее.

Ранее мы делились рецептом быстрого морковного торта. Мягкий и сочный, он полюбится всем.

Проверено редакцией
творог
сыр
кефир
оладьи
сырники
Ольга Шмырева
