В тесто 1,5 стакана моркови: готовим быстрый морковный торт — мягкий и сочный, он полюбится всем

Этот торт и правда быстрый — без долгой возни с коржами и сложного крема. Весь секрет в одном тонком корже, который выпекается на противне, а потом просто режется и промазывается сметанным кремом. Морковь делает его мягким и сочным, а готовится все из самых простых продуктов. Отличный вариант, когда хочется домашней сладкой выпечки без лишних хлопот.

Ингредиенты: мука — 1,5 стакана, сахар — 1–1,5 стакана, тертая морковь — 1,5 стакана, сода — 1,5 ч. л., яйца — 3 шт. Для крема: сметана — 650 г, сахар — 3 ст. л., ваниль — 1 пакетик.

Яйца взбиваем с сахаром до однородности. Добавляем соду, затем муку и хорошо перемешиваем. Морковь натираем на мелкой терке и вмешиваем в тесто — именно она дает торту нежность и сочность. Готовую массу выливаем на противень или силиконовый коврик, разравниваем тонким слоем и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до готовности, примерно 15 минут.

Пока корж остывает, готовим крем: просто смешиваем сметану с сахаром и ванилью. Готовый корж разрезаем на несколько частей, промазываем каждую кремом и складываем друг на друга. Даем торту немного постоять, чтобы он хорошо пропитался.

