Весенние котлеты из курицы и пекинки удивят всех — сочные, нежные и совсем не тяжелые

Весенние котлеты из курицы и пекинки удивят всех — сочные, нежные и совсем не тяжелые

Честно, сначала не верится, что обычная пекинская капуста может так преобразить куриные котлеты. Но именно она делает их невероятно сочными и мягкими внутри. Никакой сухости, только нежная текстура и легкость — отличный вариант и для ужина, и для правильного питания. Такие котлеты получаются не только вкусными, но и более «легкими» по ощущениям.

Ингредиенты: куриная грудка — 600 г, пекинская капуста — 300 г, болгарский перец — 1 шт., сыр твердый — 70–80 г, яйца — 2 шт., сметана — 2 ст. л., мука — 2 ст. л., зеленый лук — небольшой пучок, петрушка — по вкусу, соль, перец, растительное масло — для жарки.

Куриное филе и болгарский перец нарезаем мелким кубиком. Пекинскую капусту тонко шинкуем и слегка приминаем руками — так она станет мягче и даст сочность. Добавляем зелень.

В миске соединяем все вместе, добавляем тертый сыр, яйца, сметану, муку, соль и перец. Хорошо перемешиваем и даем массе немного постоять в холодильнике — так она станет плотнее и удобнее в работе.

Формируем котлеты, слегка смачивая руки водой, и обжариваем на среднем огне до румяной корочки с двух сторон. Затем даем им немного «дойти» под крышкой.

