Беру 300 мл молока и пеку весенние сырные блинчики: пучок зелени и 20 минут

Сырные блинчики с зеленью — это гениально простой вариант завтрака или быстрого перекуса для тех, кто любит домашнюю выпечку с ярким вкусом. Никакой возни — достаточно смешать ингредиенты, добавить сыр и свежую зелень, а затем испечь румяные блинчики на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, ароматные блинчики с тянущимся сыром и свежими нотками зелени. Они хороши сами по себе, но еще вкуснее со сметаной, творожным сыром или свежими овощами. Отличный вариант для весеннего меню, когда хочется чего-то легкого и домашнего.

Для приготовления вам понадобится: молоко — 300 мл, мука — 300 г, сыр твердый — 150 г, яйца — 2 шт., сода — 0,5 ч. л., растительное масло — 3 ст. л., свежая зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — 1 небольшой пучок, соль — по вкусу.

Яйца взбейте с солью, влейте молоко и перемешайте. Добавьте просеянную муку и соду, замесите однородное тесто без комочков. Влейте растительное масло.

Сыр натрите на мелкой терке, зелень мелко нарежьте и добавьте в тесто. Хорошо перемешайте. Выпекайте блинчики на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Готовые блинчики складывайте стопкой и подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила эти сырные блинчики. Удивило то, насколько ароматными они получаются благодаря сочетанию сыра и свежей зелени. Блинчики остаются мягкими даже после остывания, а сыр делает вкус более насыщенным.