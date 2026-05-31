ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 09:02

Беру 300 мл молока и пеку весенние сырные блинчики: пучок зелени и 20 минут

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сырные блинчики с зеленью — это гениально простой вариант завтрака или быстрого перекуса для тех, кто любит домашнюю выпечку с ярким вкусом. Никакой возни — достаточно смешать ингредиенты, добавить сыр и свежую зелень, а затем испечь румяные блинчики на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, ароматные блинчики с тянущимся сыром и свежими нотками зелени. Они хороши сами по себе, но еще вкуснее со сметаной, творожным сыром или свежими овощами. Отличный вариант для весеннего меню, когда хочется чего-то легкого и домашнего.

Для приготовления вам понадобится: молоко — 300 мл, мука — 300 г, сыр твердый — 150 г, яйца — 2 шт., сода — 0,5 ч. л., растительное масло — 3 ст. л., свежая зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — 1 небольшой пучок, соль — по вкусу.

Яйца взбейте с солью, влейте молоко и перемешайте. Добавьте просеянную муку и соду, замесите однородное тесто без комочков. Влейте растительное масло.

Сыр натрите на мелкой терке, зелень мелко нарежьте и добавьте в тесто. Хорошо перемешайте. Выпекайте блинчики на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Готовые блинчики складывайте стопкой и подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила эти сырные блинчики. Удивило то, насколько ароматными они получаются благодаря сочетанию сыра и свежей зелени. Блинчики остаются мягкими даже после остывания, а сыр делает вкус более насыщенным.

Проверено редакцией
Читайте также
6 рецептов идеальных блинов — «Три стакана», на молоке, кефире и не только
Семья и жизнь
6 рецептов идеальных блинов — «Три стакана», на молоке, кефире и не только
Стакан кефира и щепотка корицы: пышные яблочные оладьи за 8 минут — мягче пуха и слаще магазинных пончиков
Общество
Стакан кефира и щепотка корицы: пышные яблочные оладьи за 8 минут — мягче пуха и слаще магазинных пончиков
Беру сыр и пачку теста: верчу сырные завитушки — вкусная закуска за 15 минут
Общество
Беру сыр и пачку теста: верчу сырные завитушки — вкусная закуска за 15 минут
Нежность и сливочность: быстрый суп с грибами, который хотят снова и снова — ароматный и без варки бульона
Общество
Нежность и сливочность: быстрый суп с грибами, который хотят снова и снова — ароматный и без варки бульона
Жарим хлеб и мешаем яйца со сливками: завтрак, который выглядит как из кафе — готовится быстро, а насыщает надолго
Общество
Жарим хлеб и мешаем яйца со сливками: завтрак, который выглядит как из кафе — готовится быстро, а насыщает надолго
блинчики
сыр
завтрак
перекус
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.