Стакан кефира и щепотка корицы: пышные яблочные оладьи за 8 минут — мягче пуха и слаще магазинных пончиков

Это гениально простой рецепт быстрых оладий для тех, кто любит яблочную выпечку, но не хочет возиться с духовкой и долгим ожиданием. Никаких дрожжей — просто смешал, выложил ложкой и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: пышные, румяные оладьи с хрустящей корочкой и нежнейшей, тающей серединкой, с сочными кусочками яблока и ароматом корицы. Кефир делает их воздушными и легкими, а благодаря яблоку они получаются сладкими даже без сахара.

Они мягче пуха и намного вкуснее магазинных пончиков, при этом готовятся из доступных продуктов за считаные минуты. Идеальны для завтрака с медом или сметаной, для полдника или просто к чаю.

Готовятся быстро, а исчезают еще быстрее. Для приготовления вам понадобится: 1 стакан кефира (250 мл), 1 крупное яблоко, 1 яйцо, 1 стакан муки (около 130 г), 2 ст. ложки сахара (или меньше), 1/2 ч. ложки соды, щепотка соли, 1/2 ч. ложки корицы, растительное масло для жарки. Яблоко вымойте, очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. В миске смешайте кефир, яйцо, сахар, соль и корицу. Добавьте соду, перемешайте — масса начнет пузыриться. Постепенно всыпайте муку, замешивая тесто до густоты сметаны. Добавьте яблоки, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой или полив медом.

Банановые оладушки из овсянки: полезный завтрак — теперь геркулес дома не залеживается
Натираю сыр на терке — и на огонь: пышные сырно-творожные оладьи на сковороде за 6 минут
Никакие жирнючие пирожки не нужны: сырные блинчики с луком жарим на сухой сковороде — рецепт из стакана кефира и сыра
Мешаю пачку творога и молоко: через 20 минут на столе гора блинчиков — подходят и под соленую, и под сладкую начинку
Не только окрошка: 3 быстрых холодных супа со свеклой, томатами и огурцами
Мария Левицкая
