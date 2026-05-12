Суд вынес приговор истязавшим и сгубившим двухлетнюю дочь россиянам

Родителей-истязателей осудили за гибель дочери в Хабаровском крае

Суд в Хабаровском крае вынес приговор супругам из Комсомольска-на-Амуре по делу об истязании и гибели их двухлетней дочери, сообщили в прокуратуре региона. Следствие установило, что родители систематически лишали ребенка еды, воды и нормальных условий содержания.

Установлено, что молодые родители (29 и 27 лет) решили избавиться от забот о своей малолетней дочери. С этой целью в июле 2024 года мужчина и женщина по месту жительства в г. Комсомольске-на-Амуре соорудили маленькую по размеру конструкцию, состоящую из короба и крышки, в которую систематически помещали свою двухлетнюю дочь, не извлекая ее длительное время (до двух суток), — говорится в сообщении.

Вину в совершении преступления подсудимые признали. Они пояснили, что девочка их раздражала перемещением по однокомнатной квартире. Суд назначил им наказание в виде 20 лет лишения свободы. Отбывать его мужчина будет в колонии строгого режима, женщину отправят в колонию общего режима.

Ранее сообщалось, что судимого жителя Вельска Архангельской области приговорили к трем годам и десяти месяцам колонии строгого режима по делу об истязании сожительницы и ее малолетнего сына. Суд также взыскал в пользу ребенка компенсацию морального вреда.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

