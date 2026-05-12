12 мая 2026 в 10:29

В Иране раскрыли, что сделает Тегеран при повторном нападении США

Иран может повысить уровень обогащения урана до 90%, если США снова нападут

Иранский парламент может рассмотреть вопрос, связанный с наращиванием уровня обогащения урана до 90%, сообщил в соцсети Х представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Эбрахим Резаи. По его словам, такое развитие событий произойдет лишь в случае повторного нападения Соединенных Штатов и Израиля на Тегеран.

Одним из вариантов для Ирана в случае повторной атаки может стать обогащение урана до 90%. Мы обсудим это в парламенте, — отметил он.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что негативная реакция американского президента Дональда Трампа на ответ Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке может привести к войне на истощение, но и в этом случае вряд ли стоит ожидать капитуляции Исламской Республики. По мнению сенатора, Соединенные Штаты будут добиваться военного и экономического истощения Ирана, а Иран — политического истощения нынешнего хозяина Белого дома.

