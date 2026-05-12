Американская компания Nielsen решила продать бизнес в России

12 мая 2026 в 11:02

«Известия»: глобальная группа Nielsen обсуждает продажу своего бизнеса в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глобальная исследовательская группа Nielsen ведет активные переговоры о продаже своего бизнеса на территории Российской Федерации, сообщают «Известия». Информацию подтвердили партнеры американской компании и источники в инвестиционных банковских кругах, знакомые с деталями предложения. На текущий момент стороны обсуждают условия сделки с потенциальным покупателем, чье имя официально пока не раскрывается.

Компания Nielsen является ключевым игроком на рынке аналитики товаров повседневного спроса и работает в стране с 1994 года. Основная ценность бизнеса заключается в уникальных панельных данных о потребительском поведении, которые собираются в партнерстве с крупнейшими ретейлерами. Именно на основе этих отчетов торговые сети и производители выстраивают свои маркетинговые стратегии и формируют цены на полках. Эксперты ожидают, что смена собственника позволит сохранить выстроенную систему мониторинга розничных продаж без потери качества данных.

Ранее стало известно, что итальянская группа UniCredit намерена разделить свой бизнес в России, чтобы частично продать его частному инвестору из ОАЭ. После создания в 2027 году нового юридического лица, которое останется под контролем европейской группы, остальные российские активы будут реализованы покупателю.

