Европейский банк продаст часть своего бизнеса в России

Итальянская группа UniCredit намерена разделить свой бизнес в России, чтобы частично продать его частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщается в пресс-релизе банка. После создания в 2027 году нового юридического лица, которое останется под контролем европейской группы, остальные российские активы будут реализованы покупателю из ОАЭ.

На данный момент подписано лишь предварительное необязывающее соглашение, поэтому другие детали сделки в UniCredit не привели. В банке отметили, что сотрудники выиграют от ускоренного перехода, который приведет к появлению двух организаций с четкими стратегиями, а покупателя назвали хорошо зарекомендовавшим себя инвестором с давними связями в регионе.

Итальянский банк работает в России с 1989 года, а с 2022 года заявлял о возможном прекращении деятельности из-за рисков и требований ЕЦБ. В июне 2024 года глава UniCredit Андреа Орчел назвал вероятность ухода из РФ невысокой, однако под давлением европейских властей банк постепенно ужесточает условия работы.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что банковская группа Raiffeisen Bank International, владеющая российским Райффайзенбанком, не смогла продать свою долю в бизнесе в РФ. По информации агентства, переговоры по этому вопросу продолжаются. Уточнялось, что у австрийской компании нет срока завершения сделки.