День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 11:34

Европейский банк продаст часть своего бизнеса в России

Банк UniCredit намерен продать часть российского бизнеса инвестору из ОАЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Итальянская группа UniCredit намерена разделить свой бизнес в России, чтобы частично продать его частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщается в пресс-релизе банка. После создания в 2027 году нового юридического лица, которое останется под контролем европейской группы, остальные российские активы будут реализованы покупателю из ОАЭ.

На данный момент подписано лишь предварительное необязывающее соглашение, поэтому другие детали сделки в UniCredit не привели. В банке отметили, что сотрудники выиграют от ускоренного перехода, который приведет к появлению двух организаций с четкими стратегиями, а покупателя назвали хорошо зарекомендовавшим себя инвестором с давними связями в регионе.

Итальянский банк работает в России с 1989 года, а с 2022 года заявлял о возможном прекращении деятельности из-за рисков и требований ЕЦБ. В июне 2024 года глава UniCredit Андреа Орчел назвал вероятность ухода из РФ невысокой, однако под давлением европейских властей банк постепенно ужесточает условия работы.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что банковская группа Raiffeisen Bank International, владеющая российским Райффайзенбанком, не смогла продать свою долю в бизнесе в РФ. По информации агентства, переговоры по этому вопросу продолжаются. Уточнялось, что у австрийской компании нет срока завершения сделки.

Экономика
Россия
банки
UniCredit
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ попытались атаковать Петербург с территории Латвии
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению
«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский захотел легализовать ЧВК на Украине
Захарова задала Армении неудобный вопрос после угроз Зеленского в Ереване
Названа ключевая ошибка «Авангарда» в серии с «Локомотивом»
Режиссер Бортко назвал два своих фильма, пострадавших из-за цензуры
Турэксперт рассказала, как получить компенсацию за сломанный багаж
Захарова двумя словами описала угрозы Зеленского на День Победы
Еще один иностранный лидер принял приглашение Путина на празднование 9 Мая
Королевская семья Британии: новости, Кейт раскусила план Винтур на Met Gala
Бывший партнер Мэрилин Монро рассказал подробности их брака
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.