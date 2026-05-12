Миронов назвал способ облегчить трудоустройство инвалидов

Лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал расширить квоты для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. В беседе с NEWS.ru депутат подчеркнул, что соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение.

Сегодня «Справедливая Россия» вносит на рассмотрение Госдумы законопроект для совершенствования механизма обеспечения занятости инвалидов. Партия предлагает создать условия, которые помогут увеличить трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Для этого в счет исполнения квоты необходимо засчитывать дистанционный прием на работу из других регионов. Принятие законопроекта будет способствовать снижению безработицы, — поделился Миронов.

Он пояснил, что, согласно закону «О занятости населения», компании с более чем 35 сотрудниками должны устанавливать квоту для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями. По словам парламентария, она варьируется от 2% до 4% от общего числа работников предприятия.

Выполнение квоты засчитывается только в том случае, если компания принимает граждан с инвалидностью, проживающих по месту нахождения головного офиса или его филиалов. В экономически развитых регионах работодатели могут нанимать большое количество инвалидов, а в менее развитых наблюдается избыточное число таких соискателей. Устроиться на работу в пределах своего региона они не могут, а на удаленку в других субъектах их не берут, — заключил Миронов.

Ранее член ЛДПР Каплан Панеш заявил, что для военных с инвалидностью I или II группы, которые получили травмы в ходе службы, будет введена 35-часовая рабочая неделя. По его словам, это нововведение даст им больше времени для реабилитации.