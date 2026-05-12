День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 11:03

Миронов назвал способ облегчить трудоустройство инвалидов

Депутат Миронов призвал увеличить количество квот для трудоустройства инвалидов

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал расширить квоты для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. В беседе с NEWS.ru депутат подчеркнул, что соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение.

Сегодня «Справедливая Россия» вносит на рассмотрение Госдумы законопроект для совершенствования механизма обеспечения занятости инвалидов. Партия предлагает создать условия, которые помогут увеличить трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Для этого в счет исполнения квоты необходимо засчитывать дистанционный прием на работу из других регионов. Принятие законопроекта будет способствовать снижению безработицы, — поделился Миронов.

Он пояснил, что, согласно закону «О занятости населения», компании с более чем 35 сотрудниками должны устанавливать квоту для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями. По словам парламентария, она варьируется от 2% до 4% от общего числа работников предприятия.

Выполнение квоты засчитывается только в том случае, если компания принимает граждан с инвалидностью, проживающих по месту нахождения головного офиса или его филиалов. В экономически развитых регионах работодатели могут нанимать большое количество инвалидов, а в менее развитых наблюдается избыточное число таких соискателей. Устроиться на работу в пределах своего региона они не могут, а на удаленку в других субъектах их не берут, — заключил Миронов.

Ранее член ЛДПР Каплан Панеш заявил, что для военных с инвалидностью I или II группы, которые получили травмы в ходе службы, будет введена 35-часовая рабочая неделя. По его словам, это нововведение даст им больше времени для реабилитации.

Власть
инвалиды
работа
законы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков подтвердил готовность Путина встретиться с Зеленским
Тренер рассказал, есть ли возрастные ограничения в лакроссе
Раскрыт срок разработки нового плана госполитики по духовным ценностям
В Минобороны раскрыли, сколько раз ВСУ пытались нарушить перемирие
Российские войска сровняли с землей военные аэродромы ВСУ
Юрист предостерегла от применения креативных фраз при банковских переводах
Российские силы ПВО сбили сотню дронов ВСУ за сутки
Россиянам перекрыли доступ к мухоморам
Психолог ответил, какие признаки указывают на измену
МО сообщило о планах ВС России после завершения режима прекращения огня
В МИД РФ напомнили о предложении Путина к «ядерной пятерке»
Названа дата переговоров Лаврова с главой МИД Индии в Нью-Дели
Появились новые подробности по делу о жестоком убийстве в Москве
Инфекционист объяснила, чем опасен хантавирус
Разведка США проверит американские биолаборатории на Украине
Россиянам рассказали, чем чревато перекладывание вины на ближнего
Врач ответила, чем может быть опасен длительный дефицит витамина D
Samsung поставила на место Дуа Липу после иска на $15 млн
Бывший инвестор Битмамы угодил за решетку
ОАЭ усилили ПВО после подозрений в обстрелах Ирана
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.