В ГД рассказали о новых правилах службы для военных, ставших инвалидами

Для военных, получивших инвалидность I или II группы на службе, установят 35-часовую трудовую неделю в соответствии с новым законопроектом, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, этот шаг обеспечит нуждающихся необходимым временем для прохождения реабилитации.

Человек, ставший инвалидом I или II группы из-за ранения, контузии или серьезной болезни на службе, не перестает быть ценным для государства. Наоборот, его накопленный опыт, профессиональные знания и стремление продолжать работу представляют собой огромную значимость. Однако физически трудиться в прежнем объеме он уже не в состоянии. У нас есть простое и логичное решение — сокращенная служебная неделя. Не более 35 часов вместо обычных 40 и более. Это дает возможность беречь здоровье, своевременно проходить реабилитационные процедуры и одновременно оставаться в строю, делиться опытом с более молодыми коллегами, выполнять посильные задачи, — поделился Панеш.

Он подчеркнул, что законопроект касается контрактников, сотрудников МВД и Росгвардии. По словам депутата, инвалидность из-за боевой травмы или служебного заболевания становится тяжелым испытанием для самого человека и его семьи. Таким образом, пояснил парламентарий, снижение служебной нагрузки — это не привилегия, а необходимая мера.

Мы не можем требовать от инвалида боевых действий такой же полной отдачи, как от здорового сотрудника. Но мы обязаны предоставить ему шанс оставаться нужным и уважаемым членом коллектива. Защитник Отечества, получивший увечье при исполнении, не должен ощущать себя обузой или быть вынужденным уволиться. Он вправе и дальше приносить пользу, но в режиме, комфортном для его состояния здоровья. Это вопрос не только юридических норм, но и нашего общего уважения к тем, кто отдал здоровье ради других, — резюмировал Панеш.

