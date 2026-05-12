12 мая 2026 в 11:02

Россия вошла в топ-3 стран с крупнейшими военными расходами

РФ оказалась на третьем месте в рейтинге стран с крупнейшими военными расходами

Россия в прошлом году оказалась на третьем месте по расходам на оборону, следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI). Страна потратила $190 млрд.

На первом месте в рейтинге расположились США с тратами в $954 млрд. На второй позиции — Китай с объемом трат в $336 млрд.

Ранее заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий заявил, что Россия стала мировым лидером в сфере взаимодействия Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и системы ПВО. По его словам, уже отработаны процедуры и приемы, повышающие эффективность взаимодействия центров УВД с органами противовоздушной обороны.

Также иностранные журналисты сообщили, что антироссийская политика Запада может привести к дальнейшей эскалации конфликта и даже войне. Отсутствие диалога с Москвой и усиление военной риторики со стороны европейских элит лишь усугубляют ситуацию, подчеркнули аналитики. Запад, по их оценке, рассчитывает восстановить прежний баланс за счет санкций, военной поддержки Украины и ограничения контактов с Россией.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

