Восьмилетний мальчик на квадроцикле устроил аварию с жуткими последствиями

Школьница попала под колеса квадроцикла с ребенком за рулем в Мытищах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В коттеджном поселке Вешки-95 в Мытищах восьмилетний мальчик наехал на 16-летнюю школьницу на квадроцикле, сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Московской области. В результате у пострадавшей диагностировали перелом позвоночника, сотрясение мозга и большое количество ушибов и ран.

Отмечается, что ребенок за рулем не справился с управлением, наехал на бордюр и вылетел на тротуар, по которому шла подросток. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области 38-летний мотоциклист без прав сбил 11-летнего школьника на велосипеде, а затем врезался в столб. По данным регионального главка МВД России, оба погибли. Трагический инцидент произошел днем 10 мая в поселке Сиверский.

До этого в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что в Омской области школьный автобус «Газель» попал в аварию, столкнувшись с фурой DAF. В результате дорожно-транспортного происшествия один ребенок погиб на месте, семеро попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Москва
аварии
травмы
дети
