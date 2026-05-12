Восьмилетний мальчик на квадроцикле устроил аварию с жуткими последствиями

В коттеджном поселке Вешки-95 в Мытищах восьмилетний мальчик наехал на 16-летнюю школьницу на квадроцикле, сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Московской области. В результате у пострадавшей диагностировали перелом позвоночника, сотрясение мозга и большое количество ушибов и ран.

Отмечается, что ребенок за рулем не справился с управлением, наехал на бордюр и вылетел на тротуар, по которому шла подросток. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

