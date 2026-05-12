Окончание миссии главы Белого дома Дональда Трампа не сняло блокаду с Ормузского пролива, рассказала argumenti.ru политический обозреватель Анна Шершнева. Она отметила, что США могут в дальнейшем возобновить проект.

Тем не менее решение Трампа свернуть миссию «Проект „Свобода“» не привело к снятию блокады Ормузского пролива. Иран проявляет стойкость и упорство, продолжая следовать своей стратегии и отвергая ультиматумы Вашингтона, — рассказала Шершнева.

Политический обозреватель подчеркнула, что госсекретарь США Марко Рубио заявил о стремлении вернуть пролив к состоянию до военной агрессии против Ирана. По ее словам, Трамп допустил возможность возобновления операции с внесением изменений.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность перезапуска миссии «Проект „Свобода“» в Ормузском проливе. По его словам, возобновленная операция будет иметь более широкий масштаб, выходящий за рамки простого сопровождения судов.