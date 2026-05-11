Стали известны планы Трампа на Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность перезапуска миссии «Проект „Свобода“» в Ормузском проливе. По его словам, которые приводит Fox News, возобновленная операция будет иметь более широкий масштаб, выходящий за рамки простого сопровождения судов.

При этом Трамп подчеркнул, что еще не принял окончательного решения на этот счет. Изначально операция была приостановлена после того, как Саудовская Аравия запретила США использовать свои базы и воздушное пространство для проведения миссии.

Ранее американские СМИ писали, что «Проект „Свобода“», связанный с сопровождением судов в Ормузском проливе, может быть возобновлен уже на этой неделе. По информации источников, Саудовская Аравия и Кувейт впоследствии сняли ограничения на использование американскими силами своих военных объектов и воздушных коридоров.

Позже представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что власти Исламской Республики не будут пропускать через Ормузский пролив суда тех стран, которые присоединятся к санкционной политике США против Тегерана. По его словам, такие меры будут приняты безусловно.