США могут восстановить в Ормузском проливе миссию «Проект «Свобода»

Американская миссия «Проект „Свобода“», связанная с сопровождением судов в Ормузском проливе, может быть возобновлена уже на этой неделе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на оценку Пентагона. Операция была приостановлена после того, как Саудовская Аравия запретила США использовать свои базы и воздушное пространство для проведения миссии.

Администрация [президента США Дональда] Трампа сейчас стремится возобновить операцию по навигации коммерческих судов с помощью военно-морских и воздушных сил. <...> Официальные лица из Пентагона дали срок — уже на этой неделе, — передается в публикации.

По данным WSJ, Саудовская Аравия и Кувейт впоследствии сняли ограничения на использование американскими силами своих военных объектов и воздушных коридоров. Отмечается, что решение было принято после телефонных переговоров между руководством стран.

Ранее пакистанский аналитик Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) Иштиак Хамдани Сайед заявил, что борьба за Ормузский пролив сегодня напоминает соперничество мировых держав в годы Второй мировой войны. По его словам, спустя почти столетие ситуация не изменилась: Ормузский пролив, Суэцкий канал и Кавказ остаются жизненно важными артериями мировой экономики.

