Пассажирский автобус вылетел на тротуар и врезался в здание в Петербурге

Пассажирский автобус въехал в здание на улице Моисеенко в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». По данным источника, авария произошла рядом с домом №22. По предварительной версии, водителю стало плохо во время движения, поэтому он потерял управление.

Вскоре на место аварии прибыли медики и сотрудники экстренных служб. Водителя доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Предварительно, прохожие и пассажиры не пострадали. В здании, в которое врезался автобус, находится центр управления парковками.