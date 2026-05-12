12 мая 2026 в 11:25

Пассажирский автобус вылетел на тротуар и врезался в здание в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пассажирский автобус въехал в здание на улице Моисеенко в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». По данным источника, авария произошла рядом с домом №22. По предварительной версии, водителю стало плохо во время движения, поэтому он потерял управление.

Вскоре на место аварии прибыли медики и сотрудники экстренных служб. Водителя доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Предварительно, прохожие и пассажиры не пострадали. В здании, в которое врезался автобус, находится центр управления парковками.

Ранее отец и его дочь-подросток, передвигавшиеся на мопеде, потеряли управление на рыхлом гравийном покрытии, упали с транспортного средства и оказались прямо под колесами движущегося дорожного катка. Девочка выжила, но получила травмы различной степени тяжести, а мужчина скончался на месте.

До этого в Москве водитель каршеринга не справился с управлением и попал в аварию, пытаясь скрыться от полиции. Он проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке. Виновника аварии задержали, в результате никто не пострадал.

Регионы
ДТП
автобусы
Санкт-Петербург
