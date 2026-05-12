День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 11:49

Жителям одного российского города начнут поставлять питьевую воду

Жителям Бодайбо начнут поставлять питьевую воду с Балахнинского поселения

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жителям Бодайбо Иркутской области, которые временно остались без питьевой воды, начнут поставлять этот ресурс с водозабора Балахнинского поселения, пишет Angarsky со ссылкой на администрацию Бодайбинского городского поселения. Там уточнили, что в городе уже запустили насосную станцию «Роса».

Пока в дома начала поступить только техническая вода. Перед тем, как попасть к потребителям, она проходит очистку и хлорирование на станции подготовки, а после идет в распределительную сеть, уточнили в администрации.

При этом из-за долгого простоя системы водоснабжения и отопления оказались опорожнены. Для их заполнения понадобится около шести-восьми часов при условии, что ресурс не будут активно использовать. Вместе с тем на водозаборе монтируют дизельный насосный агрегат как резервный источник. Уточняется, что подвоз питьевой воды начнется 12 мая с 15:00 на весь период работ.

Ранее школьников города Бодайбо Иркутской области перевели на дистанционный формат обучения из-за аварии на насосной станции. Ограничения будут действовать с 12 по 15 мая, в городе также приостановят работу детские сады.

Регионы
Иркутская область
Общество
города
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны раскрыли, сколько раз ВСУ пытались нарушить перемирие
Российские войска сровняли с землей военные аэродромы ВСУ
Юрист предостерегла от применения креативных фраз при банковских переводах
Российские силы ПВО сбили сотню дронов ВСУ за сутки
Россиянам перекрыли доступ к мухоморам
Психолог ответил, какие признаки указывают на измену
МО сообщило о планах ВС России после завершения режима прекращения огня
В МИД РФ напомнили о предложении Путина к «ядерной пятерке»
Названа дата переговоров Лаврова с главой МИД Индии в Нью-Дели
Появились новые подробности по делу о жестоком убийстве в Москве
Инфекционист объяснила, чем опасен хантавирус
Разведка США проверит американские биолаборатории на Украине
Россиянам рассказали, чем чревато перекладывание вины на ближнего
Врач ответила, чем может быть опасен длительный дефицит витамина D
Samsung поставила на место Дуа Липу после иска на $15 млн
Бывший инвестор Битмамы угодил за решетку
ОАЭ усилили ПВО после подозрений в обстрелах Ирана
В Роскачестве назвали лучшее время для просьбы о повышении зарплаты
Telegram оштрафовали на 3,8 млн рублей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 мая: где сбои в России
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.