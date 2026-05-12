Жителям одного российского города начнут поставлять питьевую воду

Жителям Бодайбо Иркутской области, которые временно остались без питьевой воды, начнут поставлять этот ресурс с водозабора Балахнинского поселения, пишет Angarsky со ссылкой на администрацию Бодайбинского городского поселения. Там уточнили, что в городе уже запустили насосную станцию «Роса».

Пока в дома начала поступить только техническая вода. Перед тем, как попасть к потребителям, она проходит очистку и хлорирование на станции подготовки, а после идет в распределительную сеть, уточнили в администрации.

При этом из-за долгого простоя системы водоснабжения и отопления оказались опорожнены. Для их заполнения понадобится около шести-восьми часов при условии, что ресурс не будут активно использовать. Вместе с тем на водозаборе монтируют дизельный насосный агрегат как резервный источник. Уточняется, что подвоз питьевой воды начнется 12 мая с 15:00 на весь период работ.

Ранее школьников города Бодайбо Иркутской области перевели на дистанционный формат обучения из-за аварии на насосной станции. Ограничения будут действовать с 12 по 15 мая, в городе также приостановят работу детские сады.