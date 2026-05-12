Бывший инвестор Битмамы угодил за решетку

Суд вынес решение об утверждении ареста экс-инвестора криптоблогерши Битмамы (настоящее имя — Валерия Федякина) Гагика Гулакяна, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Гулакян проходит фигурантом по делу об организации незаконной банковской деятельности.

Апелляционная инстанция Московского городского суда 12 мая 2026 года оставила без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гулакяна Гагика, — уточнили в Мосгорсуде.

Ранее сообщалось, что арестованный адвокат Руслан Русланов предлагал за 30 млн рублей содействие в освобождении Битмамы. Пресненский районный суд Москвы 24 июня 2025 года приговорил ее к семи годам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого адвокат Александр Карабанов признал вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, правозащитник убедил учредителя компании «Интертехника» Алексея Леденева, которого обвиняют в поставках некачественных деталей концерну «Калашников», передать деньги за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности.