Осужденную блогершу Битмаму предлагали «освободить» за 30 млн рублей

Арестованный адвокат Руслан Русланов предлагал за 30 млн рублей содействие в освобождении блогера Битмамы (настоящее имя — Валерия Федякина), сообщили РЕН ТВ в правоохранительных органах. Пресненский районный суд Москвы 24 июня 2025 года приговорил ее к семи годам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Источник издания добавил, что мать Федякиной участвовала в следственном эксперименте по передаче взятки.

Ранее суд в Москве отправил под стражу адвоката столичной коллегии Русланова, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По информации следствия, Русланов убедил передать ему крупную сумму за содействие в изменении приговора в вышестоящих судебных инстанциях.

До этого на скамье подсудимых оказался бывший бизнес-партнер Битмамы Гагик Гулакян.Следствие выяснило, что вместе с неустановленными соучастниками он присвоил более 4,2 млрд рублей. Мужчина был арестован по уголовному делу об организации незаконной банковской деятельности с криптовалютой.