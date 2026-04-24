Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 21:06

Осужденную блогершу Битмаму предлагали «освободить» за 30 млн рублей

Задержанный адвокат Русланов предлагал помощь в освобождении блогерши Битмамы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Арестованный адвокат Руслан Русланов предлагал за 30 млн рублей содействие в освобождении блогера Битмамы (настоящее имя — Валерия Федякина), сообщили РЕН ТВ в правоохранительных органах. Пресненский районный суд Москвы 24 июня 2025 года приговорил ее к семи годам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Источник издания добавил, что мать Федякиной участвовала в следственном эксперименте по передаче взятки.

Ранее суд в Москве отправил под стражу адвоката столичной коллегии Русланова, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По информации следствия, Русланов убедил передать ему крупную сумму за содействие в изменении приговора в вышестоящих судебных инстанциях.

До этого на скамье подсудимых оказался бывший бизнес-партнер Битмамы Гагик Гулакян.Следствие выяснило, что вместе с неустановленными соучастниками он присвоил более 4,2 млрд рублей. Мужчина был арестован по уголовному делу об организации незаконной банковской деятельности с криптовалютой.

Москва
суды
адвокаты
блогеры
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.