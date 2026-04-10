Давший показания на Битмаму бизнесмен присвоил более 4,2 млрд рублей

Давший показания на криптоблогера бизнесмен Гулакян присвоил 4,2 млрд рублей

Бизнесмен Гагик Гулакян присвоил с неустановленными следствием соучастниками более чем 4,2 млрд рублей, передает ТАСС. В материалах дела говорится, что мужчина накануне был арестован по уголовному делу об организации незаконной банковской деятельности с криптовалютой.

Извлечен доход в особо крупном размере, а именно в суммах 315 684 282,35 руб., 184 012 135,19 дирхама ОАЭ (около 3,9 млрд рублей — NEWS.ru), которыми участники организованной группой распределились по своему усмотрению, — сказано в материалах.

Ранее сообщалось, что московские следователи задержали Гулакяна, по заявлению которого было возбуждено уголовное дело в отношении его бывшего бизнес-партнера и криптоблогера Валерии Федякиной, известной как Битмама и осужденной за мошенничество.

Теперь уже самому потерпевшему по делу криптоблогера инкриминируется незаконная банковская деятельность. Его намерены заключить под стражу.

До этого Мосгорсуд подтвердил законность содержания под стражей криптоблогера Валерии Федякиной, известной как «богиня блокчейна», или Битмама. Она проведет в следственном изоляторе весь период до вступления приговора в силу, даже несмотря на то, что рядом с ней находится маленький ребенок.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин убил знакомого на улице и спрятался на ферме
Защита Попова собирается обжаловать приговор
Москвича задержали за призывы к убийству президента России
«Чистая ложь»: экс-нардеп о намерении стран Ближнего Востока помогать Киеву
В Чехии оценили, может ли Венгрия отказаться от российских нефти и газа
Мощный взрыв во Владикавказе дошел до Следственного комитета
«Верните Столтенберга»: Рютте заподозрили в намерении «зализать» Трампа
Стармер обсудил с Трампом план коалиции по Ормузскому проливу
Герой России оценил риски провокаций ВСУ в пасхальное перемирие
Эксперт по труду рассказала о правах беременных и работающих матерей
В крупном ДТП погибли шесть человек, включая двоих детей
Крупнейшее мошенничество в истории? Что говорят о новых правилах WhatsApp
Всемирно известный теннисист может закончить карьеру на Олимпиаде‑2028
Слуцкий раскрыл, на что может пойти Киев во время пасхального перемирия
В российском регионе бушует мощный ураган
В Германии засуетились после принятия Путиным закона об отрицании геноцида
Американский самолет-заправщик подал сигнал бедствия над Критом
Полковник объяснил, почему Россия предложила Украине пасхальное перемирие
«Смертная казнь»: Останина рассказала, как относится к коррупционерам
Эксперт по этикету напомнила, как правильно уступать место в транспорте
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

