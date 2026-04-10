Давший показания на Битмаму бизнесмен присвоил более 4,2 млрд рублей Давший показания на криптоблогера бизнесмен Гулакян присвоил 4,2 млрд рублей

Бизнесмен Гагик Гулакян присвоил с неустановленными следствием соучастниками более чем 4,2 млрд рублей, передает ТАСС. В материалах дела говорится, что мужчина накануне был арестован по уголовному делу об организации незаконной банковской деятельности с криптовалютой.

Извлечен доход в особо крупном размере, а именно в суммах 315 684 282,35 руб., 184 012 135,19 дирхама ОАЭ (около 3,9 млрд рублей — NEWS.ru), которыми участники организованной группой распределились по своему усмотрению, — сказано в материалах.

Ранее сообщалось, что московские следователи задержали Гулакяна, по заявлению которого было возбуждено уголовное дело в отношении его бывшего бизнес-партнера и криптоблогера Валерии Федякиной, известной как Битмама и осужденной за мошенничество.

Теперь уже самому потерпевшему по делу криптоблогера инкриминируется незаконная банковская деятельность. Его намерены заключить под стражу.

До этого Мосгорсуд подтвердил законность содержания под стражей криптоблогера Валерии Федякиной, известной как «богиня блокчейна», или Битмама. Она проведет в следственном изоляторе весь период до вступления приговора в силу, даже несмотря на то, что рядом с ней находится маленький ребенок.