Силовики задержали известного столичного бизнесмена

Московские следователи задержали бизнесмена Гагика Гулакяна, по заявлению которого было возбуждено уголовное дело в отношении его бывшего бизнес-партнера и криптоблогера Валерии Федякиной, известной как Битмама и осужденной за мошенничество, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Теперь уже самому потерпевшему по делу криптоблогера инкриминируется незаконная банковская деятельность. Его намерены заключить под стражу.

Уголовное дело в отношении Гулакяна Гагика Галустовича было возбуждено по результатам оперативно-разыскной деятельности, которые предоставили московские и областные силовики, — сказал собеседник агентства.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность содержания под стражей криптоблогера Валерии Федякиной, известной как «богиня блокчейна», или Битмама. Она проведет в следственном изоляторе весь период до вступления приговора в силу, даже несмотря на то, что рядом с ней находится маленький ребенок.