Адвокат столичной коллегии обещал изменить приговор за 30 млн рублей Суд арестовал адвоката Русланова за посредничество во взятке в 30 млн рублей

Суд в Москве отправил под стражу адвоката столичной коллегии Руслана Русланова, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы. По информации следствия, Русланов убедил передать ему 30 млн рублей за гарантированное содействие в изменении приговора в вышестоящих судебных инстанциях.

Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал в отношении Русланова Руслана Аппаевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 июня 2026 года, — уточнили в пресс-службе.

Ранее под стражу заключили заместителя начальника Дирекции по строительству сетей связи, начальника отдела внешних инвестиционных проектов в филиале ОАО «РЖД» Виктора Краснова. Он пробудет под арестом до 21 июня 2026 года. Краснова обвинили в растрате более 1,5 млрд рублей.

Также Прокуратура Нижегородской области направила в суд иск о взыскании 328 млн рублей с бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана. Чиновника и аффилированных с ним лиц обвинили во взятке.