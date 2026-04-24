Топ-менеджера РЖД арестовали по подозрению в растрате 1,5 млрд рублей

Суд арестовал топ-менеджера РЖД Краснова по делу о растрате 1,5 млрд рублей

Заместителя начальника Дирекции по строительству сетей связи, начальника отдела внешних инвестиционных проектов в филиале ОАО «РЖД» Виктора Краснова заключили под стражу, пишет пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Он пробудет под арестом до 21 июня 2026 года.

Мещанский районный суд города Москвы избрал в отношении Краснова Виктора Петровича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 июня 2026 года. Он обвиняется в растрате более чем 1,5 млрд рублей АО «РЖД-строй», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Никулинский суд Москвы приговорил бывшего советника РЖД, экс-совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс» Алексея Тайчера к 11 годам колонии по делу о мошенничестве на 982 млн рублей. Тайчера осудили за хищение 710 млн рублей через подставные договоры займа, еще 272 млн — это проценты. Вину он не признал. Потерпевшей стороной выступил «Трансфин-М».

До этого в СК сообщили, что главу Западно-Сибирской железной дороги задержали по делу о взятках на 50 млн рублей. По информации правоохранителей, топ-менеджер получал деньги за покровительство фирм.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

