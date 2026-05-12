12 мая 2026 в 12:12

Россиянам рассказали, чем чревато перекладывание вины на ближнего

Зампред ВРНС Иванов назвал грехом перекладывание вины на ближнего

Обвинение другого человека в своих бедах — это грех, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, при возникновении конфликта следует искать пути примирения, а не перекладывать ответственность.

Желание свалить вину на другого — это не психологическая защита, а грех и отказ от покаяния. Пока мы считаем, что в нашей ссоре или разводе виноват кто-то другой — муж, жена, свекровь, начальник, сосед, — мы не можем измениться. Мы не видим своего греха, а значит, не можем его исповедать. А без исповеди нет и прощения. Почему священник во время беседы не позволяет нам жаловаться на других? Его задача — помочь вам увидеть свою собственную роль в конфликте. Даже если другая сторона действительно виновата на 90%, есть ваши 10%, за которые отвечаете только вы, — поделился Иванов.

Он подчеркнул, что пока люди ищут причины своих проблем вовне, они остаются пленниками своих эмоций — гнева, гордыни и обидчивости. По словам зампреда ВРНС, как только человек начинает искать корень проблем в себе, он встает на путь освобождения и внутреннего исцеления.

Если вы считаете, что кто-то вас обидел, ищите примирения с ним, молитесь за него, простите его, если он не может попросить прощения. А на исповедь приносите только свои грехи. Если мы хотим быть прощенными, мы должны начать с того, чтобы перестать осуждать и перекладывать свою вину на других. Это единственный путь к миру в душе и семье, — заключил Иванов.

Ранее священник Антоний Борисов заявил, что церковь может порицать труд, если он служит удовлетворению эгоистичных желаний. По его словам, коммунистическая идеология возвела работу на пьедестал почти религиозного поклонения, и после краха этой системы труд утратил свой прежний статус.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
