12 мая 2026 в 12:03

Главы Минобороны стран ЕС решили обсудить кредит на оружие с Киевом

Каллас: главы Минобороны стран ЕС обсуждают кредит на оружие с Киевом

Военнослужащий ВСУ
Министры обороны стран Евросоюза обсуждают в Брюсселе механизмы использования кредита в €90 млрд (7,8 трлн рублей) для обеспечения военных потребностей Украины, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. В переговорах принимает участие министр обороны Украины Михаил Федоров, сообщает РИА Новости.

Мы поговорим об Украине. К нам присоединился министр обороны Украины. И, конечно, возникает вопрос, как мы можем использовать кредит в €90 млрд, и как все организовать, чтобы они могли получить ответ на насущные [военные] потребности Украины, — сказала Каллас.

Ранее представитель Еврокомиссии Бала Уйвари сообщил, что почти €6 млрд из €9 млрд (796 млрд рублей) первого транша кредита Евросоюза для Украины пойдут на военные цели. По его словам, еще три важных документа пока не утверждены, без них Киев не получит денег.

До этого стало известно, что Еврокомиссия планирует выдать Украине первый транш из программы военного финансирования на €90 млрд на 2026–2027 годы. Сроки выдачи денег уточнила еврокомиссар Марта Кос по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

