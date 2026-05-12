День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 11:35

Российский автопроизводитель начал сборку Tenet 4L в Калуге

«АГР Холдинг» начал выпуск новой модели Tenet 4L в Калуге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский автопроизводитель «АГР Холдинг» запустил на заводе в Калуге производство автомобилей новой модели Tenet 4L, сообщила пресс-служба компании. Сборка организована по полному циклу, что предполагает выполнение всех ключевых этапов создания машины на отечественной площадке.

Tenet T4L запущен в производство полного цикла на высокотехнологичном заводе холдинга «АГР» в Калуге, — отметили в «АГР Холдинг».

Новинка адаптирована к российскому климату: кузов получил усиленную антикоррозийную обработку воском и дополнительную защиту от шума и гравия. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и роботизированной коробкой передач. Запуск этой модели в сегменте SUV стал очередным этапом расширения локального производства холдинга в России.

Ранее стало известно, что на Кубе уже в 2026 году возобновят сборку автомобилей ГАЗ, о чем после заседания межправительственной российско-кубинской комиссии заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Также на острове запланировано открытие торгового дома по продаже машин.

Регионы
Калуга
автопром
заводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны раскрыли, сколько раз ВСУ пытались нарушить перемирие
Российские войска сровняли с землей военные аэродромы ВСУ
Юрист предостерегла от применения креативных фраз при банковских переводах
Российские силы ПВО сбили сотню дронов ВСУ за сутки
Россиянам перекрыли доступ к мухоморам
Психолог ответил, какие признаки указывают на измену
МО сообщило о планах ВС России после завершения режима прекращения огня
В МИД РФ напомнили о предложении Путина к «ядерной пятерке»
Названа дата переговоров Лаврова с главой МИД Индии в Нью-Дели
Появились новые подробности по делу о жестоком убийстве в Москве
Инфекционист объяснила, чем опасен хантавирус
Разведка США проверит американские биолаборатории на Украине
Россиянам рассказали, чем чревато перекладывание вины на ближнего
Врач ответила, чем может быть опасен длительный дефицит витамина D
Samsung поставила на место Дуа Липу после иска на $15 млн
Бывший инвестор Битмамы угодил за решетку
ОАЭ усилили ПВО после подозрений в обстрелах Ирана
В Роскачестве назвали лучшее время для просьбы о повышении зарплаты
Telegram оштрафовали на 3,8 млн рублей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 мая: где сбои в России
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.