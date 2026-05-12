Российский автопроизводитель начал сборку Tenet 4L в Калуге

Российский автопроизводитель «АГР Холдинг» запустил на заводе в Калуге производство автомобилей новой модели Tenet 4L, сообщила пресс-служба компании. Сборка организована по полному циклу, что предполагает выполнение всех ключевых этапов создания машины на отечественной площадке.

Новинка адаптирована к российскому климату: кузов получил усиленную антикоррозийную обработку воском и дополнительную защиту от шума и гравия. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и роботизированной коробкой передач. Запуск этой модели в сегменте SUV стал очередным этапом расширения локального производства холдинга в России.

