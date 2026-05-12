Каллас признала глубокую проблему оборонной статьи Евросоюза

Моделирование применения статьи 42.7 о военной взаимопомощи в рамках Договора о ЕС, проведенное 4 мая, выявило недостатки этой системы, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, смысл учений как раз и заключался в том, чтобы обнаружить слабые места, передает ТАСС.

Документ, который мы подготовили для практического применения статьи 42.7, включает три сценария. Первый сценарий, когда происходит нападение на страну НАТО, то есть задействуются параллельно Пятая статья Альянса и статья 42.7, — рассказала Каллас.

Второй сценарий, продолжила дипломат, это нападение на страну ЕС, не входящую в НАТО — Австрию, Ирландию, Мальту или Кипр, тогда работает только статья 42.7. Третий сценарий — гибридное нападение, которое находится ниже порога для задействования пятой статьи НАТО.

Глава дипслужбы ЕС подчеркнула, что результаты учений не будут предаваться огласке. При этом она отметила, что статья 42.7 сформулирована очень обобщенно, потому предстоит большая работа, чтобы наполнить ее конкретным содержанием.

Ранее Каллас признала, что оборонная промышленность стран Евросоюза не увеличивает объемы производства, несмотря на меры поддержки и стимулирования. По ее словам, в Брюсселе намерены выяснить причины отсутствия ускорения в работе предприятий отрасли.