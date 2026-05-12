Песков указал на важную особенность ВМФ России Песков: ВМФ России выполняет свои функции в соответствии с морским правом

Российский военно-морской флот выполняет свои обязанности в Мировом океане в соответствии с международным правом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводятся в мессенджере МАКС, это касается в том числе защиты от пиратов.

Наш военный флот выполняет свою функцию в Мировом океане в строгом соответствии с международным правом и международным морским правом. В том числе и выполняя задачи по обеспечению безопасности по проявлениям международного пиратства, иногда даже на государственном уровне, которые уже имели место в Мировом океане, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что нагнетанию обстановки в Балтийском море в последние месяцы способствует деятельность военного флота стран НАТО, а не России. Так он прокомментировал сообщения о том, что большой противолодочный корабль «Североморск» якобы был замечен у берегов Германии в Балтийском море.

До этого сообщалось, что Россия рассматривает возможность сопровождения своего торгового флота в Балтийском море силами Военно-морского флота. Посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов объяснил это необходимостью защитить суда от возможных посягательств со стороны западных стран.