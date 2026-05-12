День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 13:00

Песков указал на важную особенность ВМФ России

Песков: ВМФ России выполняет свои функции в соответствии с морским правом

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский военно-морской флот выполняет свои обязанности в Мировом океане в соответствии с международным правом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводятся в мессенджере МАКС, это касается в том числе защиты от пиратов.

Наш военный флот выполняет свою функцию в Мировом океане в строгом соответствии с международным правом и международным морским правом. В том числе и выполняя задачи по обеспечению безопасности по проявлениям международного пиратства, иногда даже на государственном уровне, которые уже имели место в Мировом океане, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что нагнетанию обстановки в Балтийском море в последние месяцы способствует деятельность военного флота стран НАТО, а не России. Так он прокомментировал сообщения о том, что большой противолодочный корабль «Североморск» якобы был замечен у берегов Германии в Балтийском море.

До этого сообщалось, что Россия рассматривает возможность сопровождения своего торгового флота в Балтийском море силами Военно-морского флота. Посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов объяснил это необходимостью защитить суда от возможных посягательств со стороны западных стран.

Власть
Дмитрий Песков
ВМФ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД РФ обвинил Евросоюз в затягивании украинского конфликта
Раскрыто, сколько времени сотрудники Ozon уделяют внутреннему обучению
ВОЗ оценила вероятность более масштабной вспышки хантавируса
Составлен список умных гаджетов, которые облегчат и обезопасят жизнь
В России избрали нового президента национальной Федерации керлинга
Школьный автобус опрокинулся в российском регионе
Стало известно, сколько пленных вернула Россия
Россиянам рассказали, чем лучше запастись на случай новой пандемии
Погода в Москве в среду, 13 мая: скоротечные ливни, грозы и тепло до +20
Врач объяснил, почему орехи необходимо мыть перед едой
Лихачев раскрыл, кто станет партнером Росатома в Венгрии
Попытка согреться привела к гибели трех рыбаков в ХМАО
Бывшего пресс-секретаря Зеленского внесли в базу сайта «Миротворец»
Стало известно, где кубанский подросток взял оружие для стрельбы в школе
Зеленскому предрекли незавидное будущее после обвинений в адрес Ермака
Силуанов заявил, что экономика БРИКС обогнала «Большую семерку»
Экономист рассказал, от чего зависит стоимость кондиционера
Адвокат объяснил, кто понесет ответственность за стрельбу в школе на Кубани
В МИД России призвали возобновить работу ключевого органа по Арктике
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.