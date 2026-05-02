ВМФ РФ могут назначить охранять торговый флот на Балтике

Россия рассматривает возможность сопровождения своего торгового флота в Балтийском море силами Военно-морского флота, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов. Он объяснил это необходимостью защитить суда от возможных посягательств со стороны западных стран.

По словам дипломата, Россия применяет широкий спектр мер для обеспечения свободы судоходства в регионе. Речь идет не только о дипломатической работе, но и о практических действиях. Уже формируются меры по повышению осведомленности в акватории. Усиливается совместная работа судовладельцев и российских морских властей, добавил Булатов.

Сохраняется опция по сопровождению торгового флота кораблями ВМФ России, — сказал Булатов.

Ранее зампред Совета безопасности РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил о визите в Новороссийск, где он провел совещание с командованием ВМФ, ВКС и руководителями оборонных предприятий региона. Затрагивались вопросы поставок вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, включая беспилотные летательные аппараты,