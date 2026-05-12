Отпуск 28 календарных дней по ТК РФ: как оформить — пошаговая инструкция

Работающие россияне вправе оформить единовременный отпуск на месяц, заявили в департаменте организационного развития Роскачества. По закону взять сразу 28 календарных дней для отдыха возможно, это допускается Трудовым кодексом РФ. Однако зачастую работодатели отказываются отпускать человека на столь длительный срок, настаивая на дроблении отпуска. Как убедить руководство и на какие аргументы опираться в разговоре — в материале NEWS.ru.

Можно ли уйти в отпуск на 28 дней подряд

Согласно Трудовому кодексу РФ, по закону вы имеете право на 28 календарных дней отпуска в год, подтвердил в разговоре с NEWS.ru адвокат Константин Степанов. По его словам, начальство не может дробить его по своему желанию: разделение на части — хоть по одному дню — возможно только по взаимному согласию.

«Если ваш отпуск уже внесен в график, то обратитесь в отдел кадров и напишите заявление на конкретные даты. Подать его лучше за две-три недели до планируемого старта», — посоветовал Степанов.

Если вас еще нет в графике, то необходимо как можно раньше отправить заявление на имя руководителя с просьбой согласовать отпуск вне графика. «Обоснуйте важность непрерывного отдыха (например, дальнее путешествие) и предложите план подстраховки на время вашего отсутствия, чтобы снизить риски для компании», — отметил собеседник NEWS.ru.

По словам Степанова, возможность компромисса существует всегда. «Разбить отпуск можно, но только с вашего письменного согласия, и одна из частей обязательно должна составлять не менее 14 календарных дней», — уточнил он.

Также, добавил эксперт, важно дождаться приказа об отпуске и подписать его для ознакомления: «Отпускные обязаны выплатить не позднее чем за три календарных дня до начала отдыха».

Как получить согласие начальника на месячный отпуск

Если ваш отпуск еще не запланирован, но вы хотите взять его вне графика, будьте готовы к необходимости убеждать руководителя, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель юридического отдела независимого профсоюза «Новый Труд» (НПНТ) Сергей Довгаль.

«Юридически работодатель может отказать, сославшись на производственную необходимость, — и закон позволит ему это сделать. Поэтому простая подача заявления не сработает. Готовьте аргументы: заблаговременная передача дел и обучение коллег, а главное — ваше эмоциональное состояние и риск выгорания», — пояснил эксперт.

Он также рекомендовал подкрепить аргументацию цифрами: собрать статистику переработок (особенно в выходные и праздничные дни) и составить перечень своих достижений.

«Усильте свою позицию семейными обстоятельствами — от годовщины свадьбы до профилактики профессиональных заболеваний. Руководитель — тоже человек, и он должен понимать: если не отпустить вас в отпуск на месяц сейчас, он может лишиться ценного сотрудника на гораздо более длительный срок в случае обострения проблем со здоровьем. Однако помните, что угроза увольнением с вашей стороны — это крайний аргумент. Один раз он может сработать, но во второй — вам, вероятно, придется действительно искать новую работу», — подчеркнул Довгаль.

Между тем управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев в беседе с NEWS.ru посоветовал не объяснять необходимость отпуска личной усталостью: для руководителя это сигнал о том, что перед ним «слабый сотрудник».

«Не ставьте ультиматумов. Стиль „или отпуск, или увольнение“ работает только в одну сторону — и обычно не в вашу. Не уходите на отдых, оставляя незакрытыми срочные задачи: даже если формально это не ваша проблема, репутация после такого восстанавливается годами», — пояснил эксперт.

Он также рекомендовал не подходить к начальнику в понедельник утром, в день дедлайна или после неудачного совещания. «Идеальное время — середина недели, вторая половина дня, в спокойный период. Момент разговора иногда влияет на решение сильнее, чем его содержание», — отметил Чихачев.

Могут ли отозвать из отпуска

Согласно статье 125 Трудового кодекса РФ, отзыв работника из ежегодного оплачиваемого отпуска допускается только с его письменного согласия, указал Довгаль.

«Отказаться вы имеете полное право — это не может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины, и работодатель не вправе вас наказать. При этом закон запрещает отзывать из отпуска — даже при наличии согласия — несовершеннолетних, беременных женщин и сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда», — отметил юрист.

По его словам, если работодатель издал приказ об отзыве без вашего согласия, он неправомерен. В случае согласия неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена в удобное для вас время в текущем году или присоединена к отпуску за следующий год, добавил собеседник.

Что делать, если руководство отказывает в длинном отпуске

У начальства должно быть законное обоснование такого отказа, пояснил адвокат Степанов. По его словам, финансовые трудности компании или простые отговорки — отнюдь не законное основание. В том случае, если директор «уперся», есть несколько сценариев возможных действий, отметил собеседник NEWS.ru.

«Отсутствие сотрудника способно навредить бизнесу, но в таком случае начальник обязан перенести ваш отпуск на удобное для вас время в пределах 12 месяцев. Если договориться не удалось, смело пишите жалобу в Государственную инспекцию труда. Нарушителю грозит штраф до 50 тысяч рублей. Однако в идеале лучше постараться достичь компромисса с работодателем», — указал Степанов.

Если график отпусков уже утвержден и в нем указаны 28 дней в конкретные даты, изменить это в одностороннем порядке работодатель не имеет права, подчеркнул в беседе с NEWS.ru основатель и руководитель юридической компании «Консалта» Константин Туркав.

«Если же работодатель просит разбить отпуск, а вы не согласны, он не может заставить вас написать заявление», — указал эксперт.

Он обратил внимание на то, что желание использовать отпуск целиком соответствует закону. «Поэтому смело планируйте 28 дней подряд: включайте их в график, уведомляйте работодателя, и при отсутствии вашего явного согласия на дробление он обязан предоставить отпуск именно так», — резюмировал Туркав.

Как лучше планировать свой отпуск

Юрист Довгаль рекомендует продумывать даты своего отдыха заранее: «Фиксируйте их в графике отпусков еще в конце предыдущего года. При этом помните, что накопленные дни отпуска не „сгорают“. Юридически работодатель обязан предоставить их по вашему желанию».

По его словам, практика множества судебных споров показывает: работодатель, регулярно нарушающий право на отдых и не предоставляющий накопленные дни, рискует встретиться с санкциями и штрафами за нарушение трудового законодательства.

«Если же вы пытаетесь „выбить“ отпуск вне графика посреди года — договаривайтесь. Здесь закон на стороне бизнеса, а не ваших амбиций на месячный перерыв», — резюмировал Довгаль.

Также при планировании отпуска важно выбрать правильный месяц, заметил Чихачев. По его мнению, это ключевой ход, который большинство сотрудников упускает. «Не пытайтесь уйти в отпуск в высокий сезон вашей отрасли. В ретейле — это ноябрь — декабрь, в туризме — май — июль, в финансах — конец квартала. Идеальный месяц для длинного отпуска — тот, когда нагрузка на отдел минимальная и ваше отсутствие меньше всего заметно», — заключил собеседник. Грамотно выбранный месяц повышает вероятность согласования отпуска в несколько раз.

