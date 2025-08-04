В РЖД придумали, как сохранить персонал на фоне падения грузоперевозок

В РЖД придумали, как сохранить персонал на фоне падения грузоперевозок Работников РЖД обязали брать два выходных за свой счет для сохранения персонала

Работников ОАО «Российские железные дороги» обязали брать два выходных за свой счет для сохранения персонала, передает РБК со ссылкой на источники, близкие к ситуации. Речь идет о представителях центрального аппарата РЖД и управлений дорог — Московской, Октябрьской, Северной и других. В частности, они с июля пишут заявления о предоставлении двух отпускных дней.

Решение обусловлено желанием сохранить персонал компании, который пришлось бы сократить в текущей экономической ситуации. Ситуация обсуждалась с железнодорожной профсоюзной организацией, которая поддержала предложение о двух днях отпусков, — отметил собеседник портала.

Несколько поездов задерживаются в Волгоградской области из-за атаки украинских беспилотников на регион. Как сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги, максимальное время задержки составляет 1,5 часа.

Ранее президент России Владимир Путин дал задание правительству и РЖД до 31 марта 2026 года подготовить модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. В документе уточняется, что модель должна включать четкие сроки и параметры реализации каждого проекта.