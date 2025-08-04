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04 августа 2025 в 14:46

В РЖД придумали, как сохранить персонал на фоне падения грузоперевозок

Работников РЖД обязали брать два выходных за свой счет для сохранения персонала

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Работников ОАО «Российские железные дороги» обязали брать два выходных за свой счет для сохранения персонала, передает РБК со ссылкой на источники, близкие к ситуации. Речь идет о представителях центрального аппарата РЖД и управлений дорог — Московской, Октябрьской, Северной и других. В частности, они с июля пишут заявления о предоставлении двух отпускных дней.

Решение обусловлено желанием сохранить персонал компании, который пришлось бы сократить в текущей экономической ситуации. Ситуация обсуждалась с железнодорожной профсоюзной организацией, которая поддержала предложение о двух днях отпусков, — отметил собеседник портала.

Несколько поездов задерживаются в Волгоградской области из-за атаки украинских беспилотников на регион. Как сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги, максимальное время задержки составляет 1,5 часа.

Ранее президент России Владимир Путин дал задание правительству и РЖД до 31 марта 2026 года подготовить модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. В документе уточняется, что модель должна включать четкие сроки и параметры реализации каждого проекта.

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