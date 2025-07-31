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31 июля 2025 в 17:43

Путин поручил правительству и РЖД заняться развитием сети ВСМ

Путин поручил сформировать модель развития сети ВСМ к 31 марта 2026 года

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал задание правительству и РЖД до 31 марта 2026 года подготовить модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). В документе, опубликованном на сайте Кремля, уточняется, что модель должна включать четкие сроки и параметры реализации каждого проекта.

В поручении главы государства отмечается необходимость создания детализированного плана, который охватит все аспекты развития высокоскоростных железнодорожных магистралей в стране. Ответственными за выполнение этой задачи назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава РЖД Олег Белозеров. Кроме того, Путин поручил правительству и РЖД до 15 сентября принять необходимые решения для завершения проектирования всех этапов строительства первой ВСМ.

Ранее глава государства поручил кабмину продолжать серийный выпуск многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами проекта «Ясень-М». Путин указал, что субмарины этого проекта составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМС РФ.

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