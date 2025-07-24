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24 июля 2025 в 17:48

Путин потребовал продолжать выпуск российских атомных подлодок

Путин поручил продолжать серийное производство субмарин «Ясень-М»

Фото: МО РФ

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о стратегии развития подводных сил ВМФ РФ поручил продолжать серийный выпуск многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами проекта «Ясень-М». По словам российского лидера, субмарины этого проекта составляют основу ударного потенциала сил общего назначения российских военно-морских сил, передает ТАСС.

В этой связи важно продолжить серийный выпуск подводных крейсеров проекта «Ясень-М», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что строительство стратегических подводных ракетоносцев является одним из приоритетов, позволяющих поддерживать баланс в мире. Важной задачей для России является повышение боевых возможностей ее ВМФ, в том числе подводного флота, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин стал участником церемонии подъема флага на атомоходе «Князь Пожарский». Событие символизирует вступление атомной подлодки в состав Военно-морского флота России.

До этого пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил прибытие Путина в Архангельскую область. В преддверии Дня ВМФ президент проведет совещание на тему стратегии развития подводного Военно-морского флота.

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