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Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 06:10

Пять поездов задерживаются из-за БПЛА на рельсах под Волгоградом

ПривРЖД: поезда идут с задержками из-за атаки ВСУ под Волгоградом

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько поездов задерживаются в Волгоградской области из-за атаки украинских беспилотников на регион, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги. Отмечается, что максимальное время задержки составляет 1,5 часа.

В связи с происшествием в настоящее время задерживаются пассажирские поезда № 2 Москва — Волгоград, № 89 Волгоград — Санкт-Петербург, №90 Санкт-Петербург — Волгоград, № 506 Саратов — Имеретинский курорт, а также пригородный поезд № 6818 Алексиково — Арчеда, — отметили в РЖД.

Ранее губернатор региона Андрей Бочаров информировал, что силы противовоздушной обороны сработали на территории Волгоградской области, российские средства отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, никто не пострадал. При этом на железнодорожные пути упал невзорвавшийся БПЛА, поэтому движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района ограничено.

Утром в воскресенье, 3 августа, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что силы ПВО в регионе отражали атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Он уточнил, что один дрон был сбит над деревней Неелово под Псковом.

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