На железнодорожные пути в российском регионе свалился БПЛА Бочаров: ВСУ атаковали объекты транспортной сферы в Волгоградской области

Силы противовоздушной обороны сработали на территории Волгоградской области, приводит слова губернатора Андрея Бочарова пресс-служба администрации региона. По его словам, российские средства отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, никто не пострадал.

Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет. В Иловлинском районе в результате падения обломков перебит высоковольтный провод, энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения, — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что в нескольких домах выбило стекла, в некоторых местах вспыхнула трава, специалисты ликвидируют последствия атаки. Кроме того, на железнодорожные пути упал невзорвавшийся БПЛА, поэтому движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района ограничено.

Утром в воскресенье, 3 августа, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что силы ПВО в регионе отражали атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Он уточнил, что один дрон был сбит над деревней Неелово под Псковом.

В Сочи спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи. Возгорание произошло в результате падения обломков БПЛА. Сначала загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров, затем огонь перекинулся на соседний.